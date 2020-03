Os signos do zodíaco que mais exageram e se prejudicam por isso

Alguns signos do zodíaco são mais propensos a exagerar e acabam focando muito em determinados comportamentos que podem prejudicá-los.

Confira se você está na lista:

Áries

O ariano sempre exagera quando o assunto é se aventurar e mostrar sua coragem. Eles gostam de tentar fazer tudo aquilo que causa medo nos outros e mostrar que pode sempre superar as expectativas. No entanto, essas características podem ter consequências bastante delicadas.

Touro

O taurino pode exagerar em tudo aquilo que traz prazer, além de acabar ultrapassando os limites também no quesito manipulação e teimosia. Além de atrair problemas com algumas destas atitudes, ele é bastante enfático e pode acabar afastando as pessoas.

Leão

O leonino pode acabar exagerando no egocentrismo, o que pode até estimulá-lo a fazer de tudo para se destacar ou controlar. Esse ar “cheio de si” e implacável acaba atraindo a antipatia dos outros e forçando a barra em algumas situações.

Virgem

O virginiano exagera no quesito organização e nas fortes criticas que faz aos outros e a eles mesmos. Infelizmente, tudo isso pode pegar mal com algumas pessoas, mas acaba mais do que nada afetando eles próprios, que se privam de viver coisas importantes e se desgastam excessivamente.