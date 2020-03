Máscara de abacate e óleo de coco para hidratar a pele profundamente

Se você sofre com a pele seca, esta receita caseira com abacate e óleo de coco é ideal para você. A máscara contém propriedades curativas, pois é rica em vitaminas A e K, além de ajudar a pele a reter a umidade. Já o mel é um adstringente e tônico natural, que remove a camada cheia de bactérias.

A seguir, você confere a receita e o modo de uso.

Ingredientes

½ colher (chá) de mel

1 abacate

1 colher (chá) de óleo de coco

Modo de preparo

Aqueça o óleo de coco até que ele fique líquido. Enquanto isso, com um garfo, amasse o abacate em um recipiente. Adicione o mel e o óleo de coco. Misture todos os ingredientes até obter uma pasta homogênea.

Modo de uso

Lave o rosto com água morna e, com a ponta dos dedos, aplique a máscara. Deixe agir por 15 minutos. Enxague a pele com água morna, seque-a e use o hidratante de costume para finalizar o processo.

Fonte: Nueva Mujer