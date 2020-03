Horóscopo do fim de semana: as previsões de 6 a 8 de março para cada signo do zodíaco

Áries

Neste fim de semana, o planeta que irá dominá-lo em suas emoções e realizações será Júpiter, o que significa que você terá grandes surpresas econômicas e realização de novos projetos.

Na vida sentimental, o amor que tanto deseja virá para você. Tenha cuidado com fraudes. Você é o signo mais carismático do zodíaco, por isso será um fim de semana animado. Não pense muito e prepare uma viagem para comemorar seu aniversário.

Touro

Saturno será seu planeta neste fim de semana e indica que você terá alguns dias de renovação pessoal. Tenha cuidado com perdas ou roubos. Em questões trabalhistas, o planeta Saturno trará ao seu signo prosperidade e as mudanças que você tanto deseja.

Evite falar demais sobre questões pessoais, para não gerar inveja. Período de afastamento do parceiro, tente não se alterar por qualquer motivo.

Gêmeos

O planeta que vai te dominar será Urano, que prevê um fim de semana de surpresas econômicas. Use muito amarelo para atrair abundância.

Você fará uma mudança radical em sua carreira. Não confie tanto em seus colegas de trabalho, ter discrição com sua vida privada é importante. Por uma questão de amor, este planeta faz com que seu signo tenha vários romances ao mesmo tempo.

Câncer

Netuno é o planeta que governará sua vida atualmente, o que significa que será um fim de semana de reconciliação. É hora de tomar a decisão de iniciar seu próprio negócio, você vai se sair muito bem.

Está em um estágio ideal para viajar e conhecer novas pessoas. Netuno também é um sinal de caos e alguns problemas, mas você deve ir com calma. Tente usar cores amarelas.

Leão

Atualmente, o planeta para seu signo é Plutão, o que significa que você terá três dias de muitas oportunidades de crescimento em seu trabalho e ambiente pessoal. Ele também te ajudará com sua energia cósmica para resolver dívidas passadas e, finalmente, ter pensamentos positivos.

Haverá situações complicadas em questão de amor. Você terá um final de semana de muitos encontros e conhecerá pessoas importantes, apenas precisará se afastar dos vícios.

Virgem

Vênus é o planeta que irá governá-lo neste fim de semana. Você conhecerá pessoas que serão importantes em sua vida. Em questões trabalhistas, terá a oportunidade de crescimento econômico.

Você terá um fim de semana de criatividade, aproveite para fazer mudanças em sua casa, verá que se sentirá melhor.

Libra

Mercúrio é o planeta que o governará durante este fim de semana. Isso significa que você desfrutará de toda a sorte nos negócios ou no fechamento de projetos.

Seja reservado com seus objetivos e projetos, para que as invejas não atinjam sua vida. Os pontos fracos deste planeta com seu signo são problemas e dívidas familiares, portanto, evite conflitos em casa e gastos futeis. Muita sorte no amor.

Escorpião

A Lua governará sua vida, isso significa que o amor virá para ficar e verdadeiras amizades estarão presentes. Você terá grandes mudanças no local de trabalho.

Cuidado com problemas de saúde, tente ficar mais relaxado e ter uma dieta saudável. Para os escorpiões solteiros, será apresentada a oportunidade de encontrar um grande amor. Tenha cuidado com roubo ou perda, seja mais cauteloso nas ruas.

Sagitário

O rei das estrelas, o Sol, vai governar seu signo e indica que terá um fim de semana bem amoroso. É hora de começar a poupar para o seu futuro.

A combinação do Sol com o seu signo indica que é hora de fazer coisas novas e se aventurar em mudanças radicais. Você deve ter cuidado com traições de amizades. Tente usar a cor laranja para atrair abundância.

Capricórnio

Neste fim de semana, o planeta Mercúrio dominará seu signo e você estará em um estágio de renascimento profissional. Se você tiver dúvidas sobre o seu parceiro em uma questão de infidelidade, é hora de esclarecer isso.

Mercúrio também governa tudo relacionado ao sucesso, para que você embarcar em uma nova aventura, é hora de movimentar as energias. Tente usar a cor amarela para atrair abundância. Fim de semana de muitas festas e novos amores.

Aquário

Marte é o planeta que dominará seu signo durante este fim de semana e trará muitas surpresas econômicas. Você deve relaxar sobre o seu relacionamento amoroso para evitar problemas.

Fim de semana de muitos encontros e festas onde você fará novos amigos e se conectará com um amor. Domingo para ter contato com a natureza. Pare de dar importância aos problemas dos outros, muitas vezes você quer ajudar, mas apenas se desgasta.

Peixes

Lembre-se de que o seu signo é um dos mais festivos graças ao seu caráter amigável. A Terra é o planeta que irá dominá-lo, indicando mais afinidade com o parceiro.

Em questões trabalhistas, você pode receber uma proposta de iniciar um negócio, mas não deve deixar projetos inacabados. Na vida sentimental, um amor pode aparecer.

