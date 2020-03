Game Ghost of Tsushima chega para PS4 no dia 26 de junho

O game Ghost of Tsushima, desenvolvido por Sucker Punch Productions, chega para PlayStation 4 (PS4) no dia 26 de junho.

Com a proximidade do lançamento, foram divulgados detalhes do título: novo trailer de história e as edições especiais do jogo.

Com classificação indicativa, o novo trailer revelado mostra o herói Jin Sakai, como divulgado pela Sony. Confira o vídeo:

Edições especiais

Além do novo trailer, também foram divulgadas múltiplas edições de Ghost of Tsushima. “Reserve qualquer edição e consiga alguns bônus. Se quiser ficar só no digital, já pode reservar na PlayStation Store”, explicou.

A Digital Deluxe Edition, inclui uma cópia digital do game, além do conjunto de skins Hero of Tsushima. O pacote também chega com outras novidades. Confira:

Reprodução

A Special Edition inclui uma caixa SteelBook e um voucher para uma skin de máscara e espada Hero of Tsushima no jogo, o Charm of Hachiman’s Favor, um ponto de Technique, o Comentário do Diretor e o mini livro de arte digital.

Com informações da Sony

