Estes são os 5 vegetais mais ricos em vitamina C

Limão e laranja. Se falamos de vitamina C, essas duas frutas estão longe de ficar em primeiro lugar como boas fontes. De acordo com o portal especializado em saúde Healthline, o vencedor é a groselha preta: ela tem quase quatro vezes mais vitamina C do que a laranja (189 miligramas/100 gramas).

Esta vitamina antioxidante está envolvida na absorção de ferro, promove a produção de hormônios anti-estresse e ajuda a reparar a pele, os ossos e os dentes.

A seguir, você confere os vegetais com o maior teor de vitamina C.

Goiaba

Esta fruta é baixa em calorias e rica em nutrientes. Ele não apenas fornece vitamina C, mas também provitamina A, vitaminas do complexo B e minerais como potássio. Além disso, tem um efeito laxante suave. Possui 180 miligramas de vitamina C a cada 100 gramas.

Salsa

São 166 miligramas de vitamina C a cada 100 gramas. Ou seja, com 25 gramas de salsa fresca, você cobre 70% das necessidades diárias. Você pode usá-la em sucos, molhos e saladas. As possibilidades são várias.

Pimentão vermelho

Em geral, as pimentas são ricas em vitamina C — principalmente as vermelhas. Também fornecem vitamina A, B6, E e ácido fólico. Comê-las regularmente melhora a visão, a digestão, a saúde cardiovascular. Além disso, promove a eliminação de toxinas e fortalece as defesas. São 140 miligramas de vitamina C a cada 100 gramas.

Brócolis

Na Inglaterra, o caule é considerado uma iguaria reservada para crianças, pois é a melhor maneira de assimilar a vitamina C. É ideal para ajudar o sistema imunológico. Contém 110 miligramas de vitamina C a cada 100 gramas.

Kiwi

Estimula o trabalho intestinal e tem alto teor de potássio (295 miligramas/100 gramas), o que o torna muito diurético. Além disso, contém sódio, o que evita o inchaço e ajuda a controlar a pressão arterial. Tem 100 miligramas de vitamina C a cada 100 gramas.

Leia também

Fonte: Nueva Mujer