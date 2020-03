Custando a partir de R$ 205 mil, nova Toyota Hilux V6 já está disponível no mercado brasileiro

A nova Toyota Hilux GR-S segunda geração já está disponível para o mercado brasileiro. Os detalhes foram divulgados pela marca em comunicado.

Como revelado, a nova Hilux GR-S chega com duas opções de motorização: uma com um motor a diesel de 177 cv a 3.400 rpm e torque de 45,9 kgfm de 1.600 a 2.400 rpm, e a versão V6 a gasolina equipada com o motor 1GR 4.0L V6 24V DOHC, com duplo VVTi de 234 cv, capaz de gerar 38,3 kgfm de torque máximo a 3.800 rpm.

Divulgação

VEJA: FCA (Fiat Chrysler Automóveis Brasil) faz recall dos veículos Fiat Mobi e Grand Siena

Ambos os modelos utilizam uma transmissão automática de seis velocidades com acionamento sequencial.

Divulgação

“As duas novas versões da Hilux GR-S já estão disponíveis em edições limitadas a 400 unidades para o modelo a diesel e apenas 100 unidades para o modelo V6 a gasolina".

"Os preços sugeridos são R$ 204.990,00 para a Hilux GR-S V6 e R$ 220.090,00 para a Hilux GR-S diesel”, explicou.

Divulgação

Com informações da Toyota

LEIA TAMBÉM: