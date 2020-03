4 maneiras de adotar o maximalismo na decoração

View this post on Instagram

Gisteren werden we verrast met een fijn bericht! Al het papierwerk is rond en verwerkt, wat betekend dat Ravi maandag kan beginnen op de nieuwe groep! Had echt niet meer verwacht dat dat zo zou zijn dus ben enorm blij en opgelucht. Dit soort veranderingen hebben een enorme impact op hem en het scheelt een hele hoop dat hij nu het ritme in elk geval wel vast kan houden. En dus niet eerst voor onbepaalde tijd thuis is. Hoewel ik het starten op de nieuwe groep zelf wel onwijs spannend vind😅🙈 Gelukkig hebben we eerst nog lekker weekend😉😘