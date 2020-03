Suco detox de chia e abacaxi para limpar o corpo

Se você quer limpar o seu corpo e ter uma vida saudável, saiba que os sucos naturais podem ser de grande ajuda para atingir esses objetivos — sem se esquecer, é claro, dos exercícios e de uma alimentação saudável.

A seguir, você confere uma receita de suco detox de abacaxi. A fruta é ótima para a perda de peso, pois é rica em fibras e ajuda a diminuir o apetite. Ela também tem efeito diurético, isto é, diminui a retenção de líquidos.

Ingredientes

1 colher (sopa) de sementes de chia

1 xícara (chá) de água

3 fatias de abacaxi

Modo de preparo e consumo

Em um liquidificador, bata a água e o abacaxi até obter um suco homogêneo. Em seguida, sirva em um copo e adicione a colher de sementes de chia.

Você pode tomar este suco com o estômago vazio ou como parte de um lanche no meio da manhã. Beba com frequência para obter os resultados desejados.

Fonte: Nueva Mujer