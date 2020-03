Os signos do zodíaco que sempre cumprem suas promessas

Enquanto alguns signos do zodíaco sempre acabam prometendo aquilo que não podem cumprir, outros são extremamente responsáveis com as suas promessas.

Confira os signos do zodíaco que sempre irão cumprir aquilo que prometeram:

Áries

O ariano odeia falsidade ou ser enganado. Por isso, não cumprir uma promessa é uma erro que ele dará um jeito de nunca cometer.

Este signo é realista, inteligente e guerreiro. Se ele prometeu algo irá atrás até realizá-lo, seja para as outras pessoas ou para si mesmo.

Escorpião

O escorpiano também não compactua com a falsidade e relações que não sejam baseadas na verdade.

Ele nem sempre fará promessas, mas quando se comprometer com elas, dará tudo de si para cumpri-las.

Câncer

O canceriano sempre ama com verdade. Ele mostra realmente quem ele é e como pode ser gentil e amoroso com os outros.

Não cumprir uma promessa vai contra os seus valores, mas acima de tudo, é totalmente o oposto de “compromisso”, algo que ele leva muito a sério e está presente em todos os seus relacionamentos.