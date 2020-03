Os signos do zodíaco que colocam o sexo antes do amor

Todo mundo pensa em sexo e isso é algo muito normal. No entanto, para alguns signos do zodíaco, a vida sexual é muito importante e vem até mesmo antes do amor.

Confira os signos que colocam o sexo em primeiro lugar:

Escorpião

OS escorpianos são conhecidos por sua natureza sensual. O sexo é mais uma necessidade física para eles e, por isso, eles não se importam de tê-lo com alguém com quem não estão emocionalmente conectados.

São exigentes e se sua vida sexual não vai bem com um parceiro, eles podem partir para outra.

Sagitário

Os sagitarianos são conhecidos por sua natureza aventureira e com a sua vida sexual não é diferente. Para eles, o sexo é um passo indispensável antes de começar a se envolver emocionalmente com alguém

Reprodução / Giphy

Leão

O leonino se concentra primeiro na diversão e depois nos sentimentos. Adoram dominar e se sentem com a autoestima ainda mais alta quando estão satisfeitos coma sua vida sexual.

Áries

As pessoas nascidas sob este signo sempre possuem uma vida sexual agitada. O ariano não se importa tanto com a diversidade de parceiros, mas sim com a qualidade e quantidade das suas relações sexuais.

Touro

Os taurinos fantasiam muito sobre sexo e, apesar de que prefiram relacionamentos mais estáveis, se importam mais com a sua vida sexual do que com os assuntos do coração. Este é o signo que mais gosta de apreciar os prazeres que o mundo pode oferecer.