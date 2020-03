Feira gratuita em SP ajudará adolescentes que sonham em realizar intercâmbio

Adolescentes que sonham em realizar um intercâmbio terão uma oportunidade imperdível de participar de workshops e palestras exclusivas para esclarecer dúvidas sobre o assunto.

A oportunidade acontecerá dia 14 de março, no Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, e contará com entrada gratuita. A 12ª edição da Feira de Intercâmbio Teen, feira de intercâmbio adolescente do país. Realizada pela CI Intercâmbio e Viagem, o evento terá mais de 40 instituições de ensino internacionais.

Entre os destaques da programação estão o workshop de High School, que mostra um dia típico do ensino médio fora do Brasil, uma aula de cheerleading (animação de torcida); uma palestra sobre empreendedorismo e um bate-papo sobre tipos de acomodação que os intercambistas podem ficar em suas viagens.

Neste ano, há ainda uma novidade: um processo seletivo de bolsa de estudos de 120 mil dólares para graduação em uma das melhores universidades da Califórnia.

12ª edição da Feira de Intercâmbio Teen

Dia: 14 de março

Local: Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo

Inscrição: clique aqui

Valor: gratuito.