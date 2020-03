Disney lançará uma linha de vestidos de noiva inspirados nas princesas

A marca Allure Bridal fará com que os sonhos de algumas mulheres se tornem realidade. Ela lançará uma coleção, em parceria com a Disney, para que toda noiva se torne uma princesa.

A marca terá vestidos de noiva inspirados nas princesas, como Ariel, Aurora, Belle, Jasmine, Cinderela, Pocahontas, Rapunzel, Tiana e Branca de Neve.

Esta é a primeira coleção de casamentos Disney Fairy Tale e terá como base 16 estilos de roupas e que capturam a essência das 9 princesas da Disney. Os vestidos serão apresentados durante a Bridal Fashion Week em Nova York em abril de 2020.

No entanto, eles não estarão disponíveis em todo o mundo, você pode encontrá-los em lojas selecionadas dos EUA com preços que variam de US $ 1.200 a US $ 2.500.