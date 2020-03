Decoração: atraia energias positivas para a sua casa com o Feng Shui

Quando a energia não flui facilmente através dos ambientes de uma casa, são gerados desconfortos diários com efeitos na saúde física e emocional das pessoas que moram lá. Isso é o que diz a teoria do Feng Shui.

Mas, se um lar próspero é nutrido por um Chi positivo, (fluxo de energia envolvente, sutil e fresco), percebe-se imediatamente que o bem-estar reina em todo o ambiente.

Diante disso, se você deseja uma casa carregada de energia positiva e longe de fluxos de energia densos, fracos ou hostis, coloque em prática as seguintes dicas de Feng Shui:

Atenção ao espaço

Segundo o Feng Shui, uma das principais causas de desequilíbrios energéticos é o uso inadequado do espaço. Portanto, levante-se e retire de sua casa todos os objetos acumulados e inúteis. Isso permitirá um melhor fluxo de Chi.

Cuidado com a desorganização

A desorganização total também atrai um fluxo de energia negativo. Existem certos objetos, formas e tipos de superfícies que cortam o fluxo ondulado que naturalmente possui energia. Casos típicos desse tipo de fluxo são ambientes com excesso de espelhos, portas ou objetos e móveis com pontas salientes.

Uma das soluções mais práticas para que as energias positivas fluam é remover o excesso de espelhos ou aqueles que estão mal localizados, remover certos objetos, iluminar setores estratégicos para direcionar o Chi e usar dispersores.

Adeus à exaustão

Os espaços com fluxos de energia estagnados causam exaustão, pessimismo, a atmosfera se torna densa. Então, você deve verificar se não há áreas escuras, cantos sombrios. Evite guardar coisas debaixo da cama, pois o Chi não pode se mover adequadamente. E, finalmente, mantenha os espaços limpos e arrumados, lembre-se de que a sujeira estagna o Chi.

Iluminação

Tente iluminar os ambientes pintando as paredes com cores quentes, como bege ou amarelo suave. O Chi é ativado com a cor e entra nela com a energia do sol.

Da mesma forma, lembre-se de que tudo o que colocamos em casa (móveis, poltronas, mesas etc.) deve ser usado. Descarte o supérfluo. Tudo o que não é usado cria desequilíbrio.

Fonte: Nueva Mujer.