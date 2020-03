Com recompensas em dinheiro ou diamantes no Free Fire, 'BOOYAH!' da Garena lança Programa de Parceria

A BOOYAH!, plataforma de streaming oficial da Garena, lançou seu programa próprio de parceiros. A iniciativa lançada nessa semana, terá recompensas em diamantes no Free Fire ou pagamento em dinheiro.

Como divulgado, o projeto tem o objetivo de trazer novos talentos para a plataforma e para o cenário de Free Fire.

Para ser considerado um parceiro da BOOYAH!, o streamer precisa atingir algumas metas em seu primeiro mês de live. São elas:

Ter ao menos 10 horas de transmissão, distribuídas por pelo menos 5 dias;

Audiência simultânea média de 20 visualizações;

Conseguir o mínimo de 30 seguidores.

Ainda segundo a Garena, caso o streamer consiga alcançar tais metas, receberá uma notificação sinalizando que está apto a se juntar ao Programa de Parceria BOOYAH!. O objetivo é reconhecer todos os tipos de streamers, inclusive aqueles que quiserem levar as lives de uma forma mais casual.

“Os parceiros serão divididos em diferentes categorias de acordo com tempo de transmissão e audiência, indo desde o nível Casual, com recompensas de mil diamantes (ou US$5) mensais, ao nível Profissional, que pode receber até US$ 2 mil por mês”, finalizou.

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: