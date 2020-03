Dólar em alta: Aplicativos ajudam a controlar finanças durante variação da moeda americana

O dólar subiu e voltou a bater recorde nominal desde a criação do real. A moeda americana é vendida a R$ 4,64 nesta quinta-feira (5).

Com a alta do dólar, brasileiros podem pagar mais caro por compras no exterior. Para driblar a situação, o Banco Central emitiu uma nova circular no início do mês.

Com a medida, quem usa o cartão de crédito no exterior vai poder calcular com mais precisão o custo das compras internacionais.

A determinação obriga as operadoras de cartão a usarem a cotação do dólar do dia da compra – e não mais a do dia de vencimento da fatura – para conversão do valor em real.

Com isso, aplicativos para acompanhar a variação da moeda se tornaram ferramentas ainda mais importantes. Confira algumas opções:

Conversor de Moedas fácil (Android)

"Moedas do mundo (200 +), taxas de câmbio ao vivo, favoritos, modo offline, gráficos, etc. Não há necessidade de percorrer as listas intermináveis – configurar sua lista pessoal de moeda e tem todas as moedas importantes, à primeira vista".

Reprodução

XE Currency – conversor e dinheiro transferências (Android)

"Moedas XE-perience em qualquer lugar – de taxas a gráficos e transferências de dinheiro em todo o mundo, a XE coloca todas as suas necessidades monetárias em um único aplicativo".

Reprodução

Conversor de moeda (Android)

"Calculadora da taxa de câmbio e lista de taxas de câmbio para o Android. Faça o download do “Conversor de Moedas” e obtenha as taxas de conversão de moedas estrangeiras do mundo".

Reprodução

Currency converter, live rates 4+ (iOS)

"Converta mais de 170 moedas e criptomoedas. Útil para todos os viajantes e empresários. Funciona offline".

Reprodução

