Cabelo ondulado: como fazer ondas naturais e perfeitas

Que tal m um novo penteado com textura e movimento? A melhor opção é o cabelo ondulado, que é muito usado por celebridades como Jennifer Aniston e Scarlett Johansson. Se você quer copiar esse estilo, confira as dicas abaixo.

A preparação

Antes de colocar a mão na massa, é importante escovar o cabelo, já que é mais fácil trabalhar com os fios desembaraçados. Também é fundamental usar um protetor térmico, que deve ser aplicado sobre cabelos úmidos. Seque-o antes de usar a prancha ou o modelador de cachos.

A escolha

Primeiro você deve considerar o tipo de onda que deseja. Se você quer ondas sutis e soltas, é melhor usar um modelador grande; se deseja ondas mais marcadas, escolha um modelo pequeno. Para dar mais textura ao cabelo, prefira uma prancha.

O processo

Para fazer ondas com uma prancha, é indicado tomar uma mecha e pressionar a parte mais próxima da raiz contra as placas, fazendo um movimento com o pulso para baixo. Siga com movimentos circulares e em zigue-zague. Para finalizar, aplique um pouco de spray para conservar o penteado.

