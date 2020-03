Água de batata para fazer o cabelo crescer

Se você sente que o seu cabelo está sem vida, mas tem vontade de ter fios longos e saudáveis, então é hora de recorrer aos remédios caseiros. A seguir, você confere uma receita de água de batata, um remédio perfeito para mechas bonitos.

Água de batata

Ingredientes

½ xícara (chá) de água

2 batatas

Modo de preparo

Descasque as batatas. Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Coe a água.

Modo de uso

Aplique a água de batata no couro cabeludo, massageando com movimentos circulares. Deixe agir por 30 minutos e remova com água fria. Você pode repetir o procedimento uma vez por semana.

Benefícios da água da batata

A água da batata fornece nutrientes essenciais, como as vitaminas A, B e C.

Também fornece minerais como ferro, zinco, cálcio e magnésio.

Além disso, remove a sujeira e a oleosidade.

Leia também

Fonte: Nueva Mujer