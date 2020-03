Numerologia: as previsões de março para cada número pessoal

Já conferiu o que os astros relevam para o seu signo? Ótimo, pois agora é o momento de entender quais são as previsões de marco para cada número pessoal, segundo a numerologa. Confira abaixo as informações do portal Horoscope.

Descubra seu número pessoal

O cálculo é bem simples: basta somar os números da data de nascimento e obter o valor de 1 a 9. Por exemplo: 01/10/1992. É necessário somar a data de nascimento e o mês 01+10=11 e somar o ano 1+9+9+2= 21. Então somasse os dois resultados 21+11=32. Em seguida os dois algoritmos do resultado 3+2=5. Nesse caso, o ano pessoal seria 5.

Previsões de marco para cada número pessoal

Número 1

Trabalhando duro ou mal trabalhando? Você sempre foi uma pessoa ambiciosa, ansiosa pelos holofotes, mas este mês é importante se concentrar no trabalho. Por quê? Porque março é o seu mês de oito, o número de trabalho duro, sucesso e dinheiro.

Este é o mês em que as metas, especialmente as financeiras, podem ser atingidas – se você se esforçar. Então, faça esse dinheiro!

Número 2

Você é o cuidador de numerologia. Você adora ajudar um amigo em necessidade, seja oferecendo um ombro para chorar ou trazendo sopa quando está doente. No entanto, é hora de levar sua natureza atenciosa a um nível totalmente diferente.

Em março, deste ano, seu número é nove, incentivando você a focar a humanidade e analisar o panorama geral de como você pode ajudar os outros. Nove é o idealista da numerologia. Aquele que gosta de lutar por uma causa e ajudar seus companheiros humanos (ou animais).

Este mês, comece a se tornar mais proativo em uma instituição de caridade em que você acredita. Ofereça-se em sua cozinha local ou ajude em um abrigo de animais. Este é um ótimo momento para aprender sobre diferentes causas da justiça social e se educar.

Número 3

Março é o início de uma nova temporada e um novo capítulo em sua vida. Você está cheio de ambição e grandes ideias, e parece que o foco está sempre em você (que é onde você gosta). Agradeça ao número um, que rege o seu mês.

Um é a ambição, a inovação e o impulso competitivo para ter sucesso. Se você está se sentindo mais motivado do que o normal, vá em frente! Coloque toda a sua energia no seu trabalho e você ficará surpreso com o que pode conseguir.

Um como mês é a oportunidade maravilhosa de se concentrar em você e em seus objetivos pessoais. O que você realmente deseja alcançar? Faça uma lista de objetivos e planeje como alcançá-los. Coloque suas necessidades em primeiro lugar e faça de você uma prioridade agora. Não há problema em se tratar como se você fosse o número um.

Número 4

Parece que o amor está no ar para você! Você está apaixonado e, embora goste de manter sua vida privada, pode ficar tentado a gritar sua devoção ao mundo. Em março, seu mês é regido pelo número principal onze.

Onze é tudo sobre nutrição, união e sentimentos de atração. Se você é solteiro, conhecerá alguém incrível. Se você estiver com alguém, o relacionamento ficará ainda mais forte. Pode parecer quase que você se apaixonou de novo!

É importante nutrir e mostrar afeto ao seu parceiro. Você não precisa ser todo amoroso 24 horas por dia, sete dias por semana, mas deixar pequenas anotações de amor. Este é um ótimo momento para se comunicar com seu parceiro sobre como você se sente.

Número 5

Prepare-se para uma grande energia, entretenimento e muitas risadas! Por quê? Porque o três enérgico e criativo está controlando seu mês, trazendo a você um passeio selvagem de diversão e entretenimento. Se o inverno te derrubou, agora é a hora de sair de casa e se divertir.

Pegue seus amigos e vá até o clube de comédia ou vá a um show de uma banda que você está louco para ver. Embora três possam ser um mês de socialização e diversão, esteja ciente do drama que também pode vir com ele.

Com sua curiosidade sem fim, você pode se gastar de algumas fofocas, mas não deixe sua boca lhe causar problemas. Suba acima de rumores e fofocas mesquinhas e março será um ótimo momento!

Número 6

Março é o momento perfeito para deixar sua casa em perfeitas condições. Sua marcha é regida pelo número quatro, o número de organização, aprendizado e disciplina.

Este é o mês para colocar sua casa em ordem. Cuide de todos os projetos que você pode ter adiado. Trabalhos de pintura semi-acabados? Móveis que ainda não foram montados? Faça!

Este também é um bom momento para substituir todos os aparelhos antigos ou que não estão funcionando corretamente. Enquanto você estiver ocupado com seus muitos projetos de melhoria doméstica, encontre maneiras de melhorar sua mente.

Este é um excelente mês para aprender algumas novas habilidades que serão úteis. Aprender coisas como costura, jardinagem, construção, habilidades de sobrevivência ao ar livre ou reparo automotivo é prático e faz você se sentir mais independente. Você consegue!

Número 7

Este é o mês para explorar novos horizontes e se colocar lá fora. Como introvertido, o pensamento disso pode ser assustador. Felizmente, seu mês é de cinco meses, trazendo delicadamente sua natureza curiosa e permitindo que você saia da sua concha, pelo menos por um mês.

Este é um excelente momento para fazer uma viagem, ler alguns livros novos e mergulhar na autodescoberta. Cinco é o número de extroversão, então você se encontrará em mais situações sociais do que está acostumado.

Resista ao desejo de cancelar planos – isso é realmente uma coisa boa. É importante deixar os outros entrarem no seu mundo e se abrir para novas pessoas e novas experiências. Participe de um clube do livro ou saia com colegas de trabalho após o expediente para fazer novos amigos.

Número 8

Você está falando sério sobre romance. Isso porque o número seis governa sua marcha neste ano. Seis é o número de comprometimento, família e carinho. Todos os relacionamentos, especialmente os românticos, se tornam mais sérios.

Se você é solteiro, poderá entrar em um relacionamento. Se você está namorando, seu parceiro pode fazer a pergunta. Você pode até ver uma nova adição à sua família este mês. Esta é a hora de levar a sério a seus compromissos.

Seis é um número de criatividade e design; portanto, é uma ótima oportunidade para ser criativo. Atualize seu guarda-roupa e estilo atual, tentando algumas novas tendências. Redecore sua casa e brinque com o estilo.

Número 9

Como um caminho de nove vidas, você deseja salvar o mundo, mas este mês, concentre-se mais em salvar a si mesmo. Vamos ser sinceros, você se cansou do trabalho de malabarismo, família, hobbies criativos e causas sociais, e mal tem tempo para si mesmo.

No entanto, em março deste ano, você rege o número sete, número de introversão, inteligência e curiosidade. Cavar fundo e enfrentar algumas verdades difíceis. Em sete meses, você poderá se retirar mais dentro de si, atendendo aos seus próprios desejos e necessidades.

Este é um momento para refletir sobre você e sua vida atual. Você está feliz com o andamento das coisas? Você é feliz consigo mesmo? No entanto, você não precisa se esconder do mundo. É uma ótima oportunidade para desenvolver sua prática espiritual, ler livros e até fazer uma viagem individual.