Já operando em São Paulo, low cost argentina Flybondi inaugura voos para Porto Alegre

A companhia aérea Flybondi, primeira low cost argentina, estreou nesta terça-fera (03) sua quarta rota para o Brasil, posicionando Porto Alegre como seu sexto destino internacional.

Como revelado pela empresa em comunicado, o voo inaugural partiu do Aeroporto El Palomar (EPA) para o Aeroporto Internacional Salgado Filho (POA) às 17h05. O avião foi recebido na capital do Rio Grande do Sul com seu tradicional batismo (water salute).

O voo para Porto Alegre sai do Aeroporto Internacional El Palomar e tem três frequências semanais, às terças, às quintas e aos sábados. O voo de retorno ocorre nos mesmos dias.

Serviço low cost

As tarifas para este destino se encontram por 60% abaixo dos preços da concorrência, a partir de R$ 203 (mais taxas e impostos) por trecho, mas pode sofrer variação de acordo com a antecedência da compra e a época que se pretende viajar.

Operação no Brasil

A Flybondi começou suas operações no Brasil em outubro de 2019. Confira todos os destinos brasileiros operados pela empresa:

Rio de Janeiro

Florianópolis (rota sazonal)

São Paulo

Porto Alegre

Com informações da Flybondi

