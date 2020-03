Gripe: 4 remédios caseiros para aliviar os sintomas

A gripe é uma das infecções mais comuns e, com um tratamento básico com analgésicos, os sintomas podem ser aliviados com o passar dos dias. Mas você também pode completar o tratamento com remédios caseiros que, de maneira simples, aliviam os incômodos.

Para congestão nasal

Usar gel de mentol sob o nariz faz você respirar melhor. Mas você sabia que é possível chegar ao mesmo efeito ao usar compressas quentes em volta das bochechas?

A água salgada também pode ser uma salvadora. Basta preparar este remédio caseiro compartilhado pela portal de saúde WebMD:

Ingredientes

¼ de colher (chá) de bicarbonato de sódio

¼ de colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de água morna

Modo de preparo e uso

Misture todos os ingredientes. Com uma seringa, borrife o líquido nas narinas.

Para a dor de garganta

Nada melhor do que sal e água morna para aliviar a dor de garganta. Dissolva 1 colher (chá) de sal em 1 xícara (chá) de água morna e gargareje quatro vezes ao dia.

Para a dor no corpo

Um bom banho de água morna ajuda a relaxar o corpo, que pode ficar tenso com o excesso de tosse.

Quando você está gripado, o mais importante é descansar, comer muitas frutas e evitar a mudança drástica de temperaturas.

Fonte: Nueva Mujer