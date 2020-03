Cinco grandes verdades sobre amar uma pessoa do signo de leão

O leonino não é tímido e possui uma personalidade que pode encantar, mas também assustar alguns parceiros.

Confira cinco verdades brutais sobre amar uma pessoa do signo de leão:

1. São teimosos

O leonino é cabeça dura e isso acontece devido a sua grande determinação. Eles buscam a estabilidade e não gostam de enfrentar oposição, mas se for necessário, farão isso doa a quem doer.

2. Ego exagerado

Alguns leoninos podem exagerar no ego e ficam profundamente abalados quando são pegos nesse ponto fraco. É importante saber lidar com esse lado da personalidade, pois até uma simples brincadeira pode fazer com que eles se sintam atingidos.

É preciso ter delicadeza para criticá-lo e abordar tudo aquilo que tenha a ver com a sua pessoa.

3. São muito sensitivos com mentiras e falsidade

O leonino “fareja” a mentira e a falsidade. Ele não tentará ocultar o acha das pessoas e não será enganado por aqueles que se aproximam dele com más intenções.

4. Odeiam a insegurança

Eles não gostam de lidar com a insegurança dos outros e preferem que as pessoas ao seu redor também sejam capazes de tomar as decisões.

5. Precisam de espaço

São pessoas independentes e, especialmente no amor, procuram pretendentes que entendam sua individualidade e liberdade. Quando sente que está sendo controlado, o leonino tende a fugir o mais rápido possível.