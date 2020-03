Cabelo liso: 4 penteados para ficar linda

O cabelo liso é perfeito para criar um look clássico e elegante. Por isso, é importante conhecer um truque e outro para variar no visual sem abrir mão dessas qualidades. A seguir, você confere quatro penteados para cabelos superlisos, os quais vão te deixar com um ar sofisticado.

Com acessórios

Use acessórios para decorar e manter o cabelo no lugar, como broches e bandanas. A vantagem desse estilo é que você não precisa usar joias, já que o seu penteado brilhará por conta própria.

Reprodução/Pinterest

Torcido

Basta pegar duas mechas de cabelo em cada extremidade e fazer uma trança fina. O resultado é romântico. Você também pode amarrá-lo com uma bandana.

Reprodução/Pinterest

Meio rabo de cavalo

Faça um meio rabo de cavalo para ter um look moderno. Você pode deixar dois fios finos de cabelo soltos para enquadrar o seu rosto. Esse penteado é o favorito de modelos como Kendall Jenner.

Reprodução/Pinterest

Penteado lateral

Para recriar este penteado, faça uma trança francesa e prenda a mecha com broches. No lado oposto, crie volume com um pouco de shampoo seco.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer