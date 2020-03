Os signos do zodíaco que precisam de um conselho urgente

Começamos o mês de agosto conectados com o Sol. Esta é uma fase ideal para brilhar através das ideias, personalidade e poder de liderança.

O momento também é propício para iniciar mudanças na vida e tomar novas atitudes. No entanto, cinco signos do zodíaco precisam arregaçar as mangas o quanto antes e, para isso, nada melhor do que um conselho.

Confira se você está na lista:

Câncer

Palavras manifestam realidades e tudo pode mudar por conta delas. Lembre-se disso toda vez que você pensar em dizer que não pode fazer algo ou machucar alguém com diálos impulsivos.

Peixes

Existem momentos em que as coisas na vida exigem mais consideração e tempo. Dê um tempo para curar a si mesmo.

Libra

É preciso se abrir para a vida e buscar conhecer novas pessoas. Chegou o momento de expandir seus horizontes.

Touro

É importante que você comece a olhar mais para dentro de si mesmo. Se cuide, esteja atento e se transforme em alguém que você admira.

Virgem

Ninguém possui todas as respostas. Quando você se sentir oprimido pelo o que sente, liberte suas preocupações para o universo e deixe que ele tome as decisões.