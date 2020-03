Numerologia: as previsões de 2 a 8 de março para o seu número pessoal

Confira o que a numerologia tem a dizer sobre quais são as previsões da semana (2 a 8 de março), segundo o portal Horoscope.

Descubra seu número pessoal

O cálculo é bem simples: basta somar os números da data de nascimento e obter o valor de 1 a 9. Por exemplo: 01/10/1992. É necessário somar a data de nascimento e o mês 01+10=11 e somar o ano 1+9+9+2= 21. Então somasse os dois resultados 21+11=32. Em seguida os dois algoritmos do resultado 3+2=5. Nesse caso, o ano pessoal seria 5.

Previsões da semana para o seu número pessoal

Número 1

Você pode experimentar pressões poderosas que podem desafiar a maneira como você estruturou sua vida. Mudanças radicais serão necessárias em qualquer área que não funcione. Infelizmente, você pode não conseguir identificar essas coisas e pode se apegar aquilo que não precisa mais. Fale sobre sua situação com alguém em quem você confia e respeita. Partes de sua vida que estão trabalhando formarão a base de um futuro melhor.

Número 2

Você pode se sentir especialmente consciente das limitações desta semana. Outras pessoas e suas responsabilidades em relação a elas podem limitar sua capacidade de fazer o que você deseja. Lembre-se de que tempos de limitação são sempre seguidos por tempos de crescimento.

Se você sentir que não consegue compartilhar suas ideias ou que as pessoas não estão ouvindo, aguarde. Você pode ser especialmente útil e apoiar alguns jovens nesta semana. Feedback honesto apimentará as reuniões de família.

Número 3

Você pode se apressar em uma parceria ou romance. Seja paciente e reserve um tempo para se conhecer melhor. Momentos calmos em casa podem trazer momentos felizes com a família. Os eventos do bairro podem criar memórias duradouras.

Seja cauteloso com qualquer compra grande esta semana e evite aumentar demais o seu crédito. Se você estiver insatisfeito em qualquer área, é hora de reavaliar e fazer algumas alterações.

Número 4

Você será mais feliz com uma abordagem suave nesta semana. Seja bom com quem você ama e faça um esforço extra para mostrar que se importa. Não subestime o valor de um parceiro solidário.

Passatempos artísticos e qualquer atividade que permita que você seja calmo e descontraído são o melhor uso do seu tempo livre. Fique em contato próximo com amigos interessantes.

Número 5

As emoções podem correr alto esta semana. É provável que algumas coisas se transformem em uma crise. Observações impensadas por parte dos outros podem prejudicar mais do que você deixou transparecer.

A verdadeira sabedoria e sensibilidade podem abrir seus olhos de maneiras que outras pessoas não podem apreciar. É preciso muita coragem para aceitar tudo o que o mundo joga em você. Faça coisas legais apenas para você todos os dias.

Número 6

Você pode enfrentar desafios contínuos em casa e na família. Isso pode afetar sua saúde. Certifique-se de que o estresse não esteja atrapalhando o seu sono. O exercício pode ajudar a limpar sua mente. Pode ser uma semana em que tudo o que você fizer não trará a satisfação que você espera.

Algo parece estar faltando. Os projetos dos quais você se orgulha podem estar chegando ao fim. Esteja preparado para seguir uma direção nova e mais espiritual.

Número 7

Você pode estar se sentindo inquieto. É aconselhável adiar qualquer novo começo ou decisão importante. Análise planos e projetos e esteja pronto para dedicar horas extras em qualquer área em que você espere ter sucesso. Uma abordagem lenta trará o maior sucesso.

O exercício pode animar os sentidos, especialmente se você sair ao ar livre. Tenha muito cuidado para não fazer suposições sobre alguém que você conhece bem. Se você não tem certeza dos motivos de alguém, pergunte.

Número 8

Se algo não parece certo, não vá lá. Sua autodisciplina é forte e você pode fazer muito em casa ou no trabalho. As pessoas próximas a você serão úteis, mas você deve pedir o que precisa.

Esta pode ser uma semana de montanha-russa com fluxo fácil no início, desafios no meio da semana e a sensação de que você está de volta aos trilhos quando a semana termina.

Número 9

Você pode aproveitar oportunidades que incentivam uma maneira nova e melhor de ser. Esta é uma semana de sorte para o progresso constante em qualquer área. Faça o máximo possível e esteja pronto para novas tarefas.

Grandes mudanças estão em andamento e você será sábio em ser aberto e adaptável. Velhos amigos e um foco mais espiritual manterão as coisas em equilíbrio. Você encontrará um ótimo suporte para qualquer coisa com a qual se apaixone.