O recurso modo escuro no WhatsApp já está disponível para Android e iOS. A novidade foi liberada para todos os usuários, como revelado pela plataforma em comunicado.

“O modo escuro traz uma nova aparência que reduz o cansaço visual em ambientes com pouca luminosidade para o app que todos conhecem”, explicou.

“Além disso, esperamos que o modo escuro também ajude a evitar aqueles momentos embaraçosos em que seu celular clareia todo o ambiente”.

Leitura mais confortável: para reduzir o cansaço visual, escolhemos cores parecidas às usadas pelos sistemas operacionais Android e iOS.

Informações importantes: “também nos preocupamos em escolher cores e outros elementos de design para ajudar nossos usuários a identificarem facilmente informações importantes em cada tela”.

Como ativar

Ainda segundo a plataforma, os usuários do Android 10 e iOS 13 podem ativar o modo escuro em configurações. No Android 9 ou versões anteriores, abra Configurações do WhatsApp, toque em Conversas > Tema e selecione Escuro.

Com informações do Blog Oficial

