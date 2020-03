3 máscaras esfoliantes com ingredientes naturais para fazer em casa

As máscaras esfoliantes caseiras são uma ótima opção quando você quer limpar o seu rosto sem gastar com produtos cosméticos que, às vezes, podem irritar a pele.

O chá-verde, por exemplo, tem propriedades antioxidantes que retardam o envelhecimento. O cacau fornece vitaminas que dão firmeza à pele. Já o leite deixa o rosto macio e com um brilho especial.

A seguir, você confere três receitas simples e eficazes.

Mel, açúcar e chá-verde

Ingredientes

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de mel

1 saquinho de chá-verde

Modo de preparo e uso

Em uma xícara, adicione três colheres (sopa) de infusão de chá-verde. Acrescente o mel e o açúcar.

Aplique a máscara e faça movimentos circulares. Em seguida, enxague o rosto com água fria.

Cacau e azeite

Ingredientes

¼ de xícara (chá) de açúcar mascavo

⅛ de xícara (chá) de azeite

1 colher (sopa) de cacau em pó

Modo de preparo e uso

Misture todos os ingredientes em um recipiente até que eles estejam integrados.

Aplique a máscara e massageie a cara com movimentos circulares durante um minuto. Deixe descansar por 10 minutos. Em seguida, enxague o rosto com água morna.

Leite e aveia

Ingredientes

½ colher (sopa) de canela

1 colher (sopa) de aveia em flocos

2 colheres (sopa) de leite

Modo de preparo e uso

Em um recipiente, adiciones e misture todos os ingredientes até obter uma pasta lisa.

Aplique a máscara no rosto e no pescoço e deixe descansar por 20 minutos. Enquanto isso, de vez em quando, massageie com movimentos circulares para remover as impurezas. Enxague com água fria.

Leia também

Fonte: Nueva Mujer