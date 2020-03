A demo de Final Fantasy VII Remake já está disponível para os jogadores. A novidade foi liberada nesta segunda-feira, como revelado pela Sony.

Como divulgado, a demo vem com um segmento grande do início do jogo: a icônica missão de bombardeio da Shinra Electric Power Company, e a fuga subsequente.

“Você controla dois membros do elenco do jogo – o ex-SOLDIER de cabelos espetados, Cloud Strife, e Barret Wallace, armado até o… braço – e executa o plano perigoso de infiltrar e destruir o Mako Reactor 1”, revela.

“É um complexo enorme, então você terá bastante tempo para explorar, encontrar segredos, curtir os ambientes bem detalhados e, claro, atacar as tropas da Shinra Security com uma espada gigante. Quando alcançar seu alvo, encontrará o Scorpion Sentinel”.

Divulgação

Sistema de combate

Também foram divulgados detalhes sobre o sistema de combate. “Quando jogar a demo, poderá vivenciar o Sistema de combate de Final Fantasy VII em primeira mão. Ele une ação em tempo real e comandos de menu para criar algo que parece novo, mas ainda faz lembrar o game original. Você entenderá quando jogar. Tudo gira em torno do seu ATB”.

“Conforme ataca com o botão Quadrado, encherá uma barra abaixo da barra devida de seu personagem. Esta é a barra ATB – e quando um segmento dela estiver cheio, pode gastá-lo para fazer uma ação”, explica.

Lançamento do game

O game Final Fantasy VII Remake chega no dia 10 de abril de 2020 para PlayStation 4 (PS4). Como revelado pela Sony, a reserva já pode ser feita na PlayStation Store.

Com informações da Sony

