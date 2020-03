Com renovação de frota, companhia Azul recebe dois novos aviões

A companhia Azul informou, que no último sábado (29), recebeu dois novos aviões: o segundo A321Neo da frota, com capacidade para levar até 214 passageiros; e o quinto Embraer 195 E2, com capacidade para até 136 assentos.

Como revelado pela empresa em comunicado, nova geração da Airbus, o A321Neo possui 40 assentos a mais que o A320Neo e é "extremamente eficiente, com consumo de combustível muito similar ao modelo com menos assentos".

Divulgação Azul

Já o Embraer 195 E2, a maior aeronave já construída no país, foi projetado para, em sua operação, consumir até 25% menos combustível por assento.

“Esses dois novos aviões vão ajudar a empresa em sua estratégia de aumentar a oferta em rotas domésticas de maior densidade”, explicou.

Com informações da Azul

