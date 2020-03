WhatsApp deve liberar nova atualização para os usuários nesta semana

O aplicativo de mensagens WhatsApp deve liberar uma nova atualização para os usuários da plataforma nesta semana.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update já foi finalizado e deve ser disponibilizado em breve para o sistema operacional iOS.

Antes disso, o WhatsApp já havia definido um "beta final", prévio do lançamento para todos. No entanto, ainda pode ocorrer novos avanços, se for necessário.

Com ajustes internos do app, a versão Business para iPhone também deve receber o update, conforme revelado pelo portal. Confira postagem:

WhatsApp Messenger and Business beta 2.20.30.32 are finally like a "final beta".

It means they're candidate to be submitted to the App Store the next week.

Note that it's also possible to have more final beta builds if WhatsApp considers it appropriate, but it's getting closer.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 29, 2020