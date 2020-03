Conta oficial do WhatsApp divulga informação e confirma que recurso modo noturno está muito próximo de ser lançado

A conta oficial do WhatsApp no Twitter atualizou, nesta segunda-feira (02), a foto de perfil na rede social e confirmou que o recurso modo noturno está muito próximo de ser lançado para todos.

A informação da mudança foi revelada previamente pelo site especializado Wabetainfo. A página é conhecida por divulgar os próximos recursos da plataforma de mensagens.

A ação de hoje do app, que compartilhou uma foto em tom escuro, sugere que o novo recurso dark theme será liberado nós próximos dias.

Como já divulgado, a novidade deve ser lançada para os sistemas operacionais Android e iOS. Os dois já contam com versões beta do novo modo.

Apesar dos avanços, nenhum outro detalhe foi compartilhado pela plataforma. Agora resta aguardar as próximas informações. Confira postagem:

WhatsApp has updated the profile picture on Instagram too.

The dark theme is really coming! pic.twitter.com/yDCwFlK2U1

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 2, 2020