Tomar café ajuda a emagrecer mais rapidamente, dizem cientistas

Ao redor do mundo, as pessoas tomam café para melhorar o humor e ter mais energia. Isso acontece porque a bebida contém cafeína, uma substância que age como estimulante no organismo — e que pode contribuir com a perda de peso.

Um estudo da Sociedade da Obesidade realizado com 33 adultos acima do peso constatou que aqueles que bebiam café com 6 miligramas de cafeína por quilo, em geral, consumiam menos calorias do que aqueles que ingeriam menos ou nenhuma cafeína. Também foi demonstrado que a cafeína aumenta o metabolismo e promove a queima de gordura.

Os consumidores de café também tem mais facilidade de manter a perda de peso ao longo do tempo.

Em uma pesquisa publicada no Jornal Europeu de Nutrição Clínica, mais de 2,6 mil participantes ajudaram a constatar que aqueles que bebiam mais cafeína conseguiram manter o processo de emagrecimento de maneira mais satisfatória do que o grupo de controle.

Fonte: Nueva Mujer