Suco de morango e linhaça para emagrecer e queimar gordura

Se você quer perder peso e se manter saudável, o suco de morango e linhaça é a escolha perfeita, já que ambos os ingredientes possuem propriedades que permitem queimar a gordura acumulada.

O morango contém fibras, minerais — como magnésio e potássio — e vitaminas — como B2, B3 e C —, além de poucas calorias. Já a linhaça é rica em ômega 3 e proporciona uma sensação de saciedade por um bom tempo.

A seguir, você confere a receita do suco.

Ingredientes

1 xícara (chá) de iogurte natural

1 xícara (chá) de morangos

4 colheres (chá) de linhaça

Modo de preparo

Na noite anterior à preparação do suco, deixe a linhaça embebida em um copo com água. Na manhã seguinte, bata todos os ingredientes em um processador. Beba o suco imediatamente, com o estômago vazio.

Fonte: Nueva Mujer