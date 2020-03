Previsões astrológicas de 2 a 8 de março de 2020

O que esperar de uma semana com Sol conjunto com Netuno combinando com Mercúrio retrógrado? As previsões astrológicas para o período que vai de 2 a 8 de março mostra que essa mescla de aspectos pode nos deixar mais distraídos e também pode baixar a imunidade ou a nossa disposição (mas passa!). Também NÃO é (ainda) uma boa fase para tomar e/ou comunicar decisões importantes.

Por outro lado, a mente vai estar esperta para muitos assuntos, com Mercúrio em sextil com Urano, e aberta a novidades. Além disso, a semana é boa para contatos rápidos, com Mercúrio em sextil com Vênus, e para a vida cultural.

Porém, Vênus em quadratura com Saturno pode trazer empecilhos e/ou maior exigência para as relações, prazer, bolso e vida social até quinta-feira (5/3). Depois disso, Vênus inicia uma conjunção com Urano, com forte anseio por liberdade e novidade, mas menos paciência também.

Passada esta fase de menos paciência, até 11/03, Vênus em Touro pode ajudar a estabilizar relações e a desfrutar do melhor delas.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Por isso, o artigo apresenta tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas previsões para a sua vida, consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Sol e Netuno: imaginação e distração

Até quinta-feira (5/3), o Sol faz sextil com Marte. Para as previsões astrológicas esse aspecto traz iniciativa e estilo mais direto de agir.

Porém, justamente a partir da quinta-feira (5/3), podendo dar sinais até um pouco antes, o Sol fica conjunto a Netuno, com tendências que podem durar uma semana.

Este é um contato que pode mesclar pontos negativos e positivos, e que vai ser bem notado. Por isso, é bom conhecer os detalhes, lembrando que nem todas as possibilidades precisam ocorrer.

Do lado negativo, pode ocorrer:

aumento de sono

indisposição

queda na imunidade

baixa de pressão

propensão a viroses. (Sim, se você pensou no coronavírus, há tendência a maior alastramento nesta época)

podemos ficar mais distraídos e atrapalhados

podemor ter de lidar mais com atrasos e demoras, lembrando que que isto é reforçado por Mercúrio retrógrado, que tem efeitos parecidos, e que está presente até 10/03.

potencial de promessas que não se cumprem e decepções.

Mas existe o outro lado desse aspecto nas previsões astrológicas, pois Netuno também traz encantamento, e de sábado (7/3) até o outro sábado (14/3), o Sol também faz sextil com Júpiter, que é um aspecto que levanta, anima e propicia sorte.

A mistura de Sol/Netuno/Júpiter pode pedir para aprendermos a deixarmos fluir e tirar o melhor proveito possível das circunstâncias para viver o melhor delas.

Pode ser que dê um pouco de preguiça ou desconexão com a realidade, menos desejo de batalhar, lutar, ter ambição.

Como a letra da música: “deixa a vida me levar, vida leva eu”. Não se preocupe, pois esta faceta mais “hippie” dura só alguns dias.

E, por fim, as previsões astrológicas indicam que também pode ocorrer falta de clareza. A tendência é aumentada por Mercúrio retrógrado. Pode-se ficar confuso com coisas que normalmente não se ficaria.

Também fique atento para não acreditar nas primeiras aparências, pois há possibilidade de enganos e fantasias.

Do lado positivo, o período é ótimo para:

contemplar

relaxar

curtir um pouco

se possível, fique com a agenda menos cheia, para poder fazer isso.

Netuno também adora filmes, cinema e artes, bem como meditação e espiritualidade.

Mercúrio e Vênus: positivo para contatos rápidos

Sim, ainda é tempo de Mercúrio retrógrado, o que traz mais atrapalhos no dia a dia e distrações, mas faz ótimo aspecto com Urano até terça-feira (3/3) e outro ótimo também com Vênus até quinta-feira (6/3).

O primeiro traz insights, percepções rápidas, novas ideias, propostas e caminhos. Digamos que a mente fique turbinada.

Mercúrio retorna a Aquário na quarta-feira (4/3) onde fica até 16/3. Esse é um posicionamento antenado, futurista, em que a mente se interessa mais por experimentos, coisas originais e tem mais conexão com o coletivo.

Já Mercúrio/Vênus é ótimo para interação e contato, inclusive para retomadas de conversas, como rever amigos, visitar pessoas conhecidas etc. A palavra tende a ficar mais carismática e afetuosa. É bom também para passeios e vida cultural.

Os aspectos desafiadores das previsões astrológicas para a semana ficam por conta de Vênus em quadratura com Plutão até o início da semana e em quadradura com Saturno até quinta-feira (6/3), logo a seguir emendando uma conjunção com Urano. Algumas tendências possíveis até quinta-feira:

Inclinação a crises nas relações ou, ainda, um tempo de avaliação a respeito delas. Existe o lado bom, que é observar o que realmente não vai bem.

Mas tome cuidado também para, por causa de algo pequeno, não fazer tempestade em copo d’água. Há muito mais suscetibilidade.

Podem acontecer impedimentos e obstáculos na vida social, seja por conta de trabalho, gripe ou até mesmo por não se estar tão disposto.

Depois do Carnaval, algumas pessoas vão lidar com o tema do bolso apertado, conter despesas, pagar contas ou retomar a alimentação mais balanceada.

Vênus/Urano: em busca de liberdade

Já os aspectos de Urano, que começam logo a seguir do término do de Saturno, e vão até 11/3, trazem nuances diferentes.

Chance de riscos e acontecimentos súbitos para pessoas próximas.

Possibilidade de gastos inesperados com algo necessário, como um celular ou máquina de lavar que quebram e cujos consertos não compensam.

Menos paciência nas relações e mais desejo de independência. Assim, não é tempo de pegar no pé de ninguém, pois o resultado vai ser uma reação impaciente.

Do lado positivo, para quem curte e está solteiro, liberdade, diversidade e experimentação.

Desejo de experimentar coisas novas e sair da mesmice. Favorecimento de programas diferentes do habitual.

Casais podem ficar meio afastados, talvez até por motivos naturais, como viagens e compromissos. Mas também são possíveis estremecimentos e separações para aqueles que realmente não vêm bem.

Previsões astrológicas com Vênus em Touro em março

Uma boa novidade é que Vênus ingressa em Touro, signo de domicílio do planeta, a partir da quarta-feira (5/3), ficando até 3/4.

Vênus em Touro é um posicionamento afetuoso, sensual e tendente ao entendimento e conservação de vínculos (mas com menos paciência até 11/3, durante a conjunção com Urano).

Há apreciação de beleza, estabilidade, gastronomia, conforto e coisas boas.

A fase tende a ser boa para solteiros que queiram encontrar alguém para se firmar (mas é preciso passar a conjunção com Urano.

Para comprometidos, é hora de demonstrar mais o que se sente, já que Touro gosta de manifestações físicas de afeto e ter certeza que é apreciado/amado. Por isso, jantares, viagens e presentes podem cair muito bem.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja as previsões do tarot para o amor para seus próximos três meses.

+ Você sabe qual é o seu ascendente? Saiba tudo aqui.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]