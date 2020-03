Horóscopo mensal: as previsões de março para cada signo do zodíaco

O mês começou. Mas você já sabe quais influências os astros podem proporcionar para estes os próximos 31 dias? Confira o horóscopo mensal com as previsões de março para cada signo do zodíaco:

Áries

Março é o seu mês de aprimoramento pessoal e de sorte em questões de trabalho. Lembre-se de que, nestes 31 dias, você terá a oportunidade de fazer um patrimônio para o seu futuro e, se você tiver um crédito bancário para a compra de um imóvel, esse é o momento ideal. Em questões de saúde, você deve cuidar de problemas hormonais e estresse.

Você será convidado a viajar para o trabalho. É hora de ter um parceiro formal e não vários amores ao mesmo tempo. Lembre-se de que sua energia flui melhor quando você está na companhia da pessoa ideal. Um velho amor por capricórnio, aquário ou leão pede para voltar. Seus melhores dias serão 02, 03, 05, 09, 14, 20, 21, 26, 30 e 31. Seus números são 07 e 21 e sua cor é amarela.

Touro

Março será de mudanças radicais em sua vida. Você terá mais abundância em termos de seus próprios negócios e mudanças de emprego. Evite processos familiares. É melhor falar sobre problemas antes que eles fiquem fora de controle. Em questões de saúde, seu ponto fraco será a dor óssea e intestinal. Lembre-se de que você pode mudar isso apenas exercitando mais e comendo bem.

Seus melhores dias serão 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 20, 21, 25, 29 e 31. Você terá sorte no meio do mês e será com os números 00 e 14. Use cor vermelho escuro. Para os solteiros, os signos mais compatíveis serão Virgem, Escorpião e Capricórnio. Neste mês, você viajará várias vezes devido a problemas de trabalho e fechamento de contratos. Não tente impressionar seus amigos com dinheiro.

Gêmeos

Este mês será de crescimento pessoal. Lembre-se de que o seu signo ajuda o sol e a primavera a estimularem boas energias. É por isso que recomendo que você faça meditação ao ar livre e faça caminhadas pela manhã. É possível que você receba uma proposta de trabalho muito atraente.

Tenha muito cuidado com problemas de infecção. Se você deseja processar um empréstimo, este é o momento ideal para fazê-lo. Você terá sorte com os números 03 e 39. Tente usar uma cor azul forte para estimular sua sorte. Você terá muita compatibilidade com os signos de Leão, Libra, Sagitário e Peixes. Seus dias de sorte serão 03, 05, 07, 09, 11, 14, 16, 20, 21, 23 e 30.

Câncer

Você terá um mês cheio de boas notícias. Tente controlar seu temperamento. Lembre-se de que você sempre quer estar certo em tudo e, às vezes, isso não é possível. Desta forma, recomendamos que você seja tolerante em todos os aspectos. Seu ponto fraco na saúde são os nervos e o estômago.

Você deve comer de maneira mais saudável. No amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro e conversará sobre como formar um lar, enquanto para os solteiros será um mês de aventuras com pessoas diferentes, sem ter um relacionamento.

Você tem a oportunidade de participar de uma campanha política e ser líder de algum movimento social. Seus melhores dias serão 02, 05, 07, 09, 11, 13, 17, 20, 21, 23 e 31. Neles, você terá boa sorte em termos de trabalho e negócios. Seus números mágicos serão 05 e 22.

Leão

Mês para se reinventar completamente e abandonar tudo que é negativo. Você inicia uma nova etapa no local de trabalho. Seus melhores dias serão 02, 04, 06, 07, 13, 16, 19, 21, 29, 30 e 31, o que marcará a sorte da sua vida e você terá a oportunidade de novos projetos que lhe deixarão bons lucros, apenas tome cuidado com tudo o que você assina.

Cuide de problemas estomacais. Tente seguir uma dieta e se exercite mais para não ter problemas de colesterol. Os solteiros passarão por um mês de conquistas fugazes, então tente se divertir e não se apegue a um parceiro que não é para você.

Continue a conhecer pessoas mais compatíveis. Para quem tem um parceiro, será um mês de altos e baixos e com alguns problemas sérios, então tente fazer terapia. Seus números da sorte serão 04 e 17. Use mais amarelo.

Virgem

Este mês será uma metamorfose para o seu signo, ou seja, você mudará tudo o que estiver relacionado ao seu amor e vida profissional. Março estará cheio de novos desafios profissionais e eles oferecerão outra posição e um salário melhor. O mais importante neste mês será encerrar processos ou problemas legais que você arrastou dos meses anteriores.

Lembre-se de que você é o zodíaco inteligente e que ajuda você a ter mais sucesso, mas também faz de você uma pessoa muito mutável. Seus melhores dias serão 02, 03, 05, 07, 09, 13, 16, 20, 22, 27 e 31. Eles propõem que você viva no exterior ou mude de residência no meio do mês. Um amor pelo signo de Aquário ou Câncer marcará sua vida durante esta primavera. Você recebe um prêmio por questões de loteria que estarão com seus números mágicos 06 e 30.

Libra

Você terá toda a energia espiritual do seu lado e terá a oportunidade de crescer economicamente e conversar sobre parcerias com mais pessoas para iniciar um negócio. Serão dias muito positivos no amor e virá alguém muito compatível de Aquário, Peixes, Áries ou Leão, que será o seu parceiro ideal.

Você compra um apartamento ou casa. Este mês de março será para reinventá-lo completamente, por isso não hesite em fazer essa mudança de visual que você tem em mente. Em questões de saúde, cuide de problemas de infecção. Seus melhores dias serão 03, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 20, 21, 25, 30 e 31, nos quais você proporá negócios ou fechará contratos interessantes. Seus números mágicos serão 08 e 53.

Escorpião

Março será um mês cheio de transformações radicais para seu signo. Lembre-se de que você está em seu estágio de crescimento pessoal e que novas oportunidades de negócios também surgem. Cuidado com as más energias e o mau-olhado.

Você solicita um passaporte e visto para viajar com sua família. Tenha cuidado com problemas no sistema nervoso e hormônios, lembre-se de que eles são seu ponto fraco. Você desfrutará de um golpe de sorte com os números 09 e 63. Seus melhores dias serão 02, 03, 05, 09, 14, 20, 21, 26, 30 e 31.

Quem tem um parceiro continuará muito apaixonado. Aqueles que são solteiros terão dois amores ao mesmo tempo que podem ser de signos de Aquário, Peixes ou Câncer.

Sagitário

Você começa um mês de reconciliação consigo mesmo, finalmente decide não se sabotar e decide crescer de todas as maneiras. Este mês você terá mais abundância e contratos de fechamento. Em questões de saúde, você estará um pouco cansado do estresse.

No amor, são apresentados dias de confusão sobre seguir ou encerrar seu relacionamento; portanto, tente pensar muito bem para não tomar decisões precipitadas. Seus melhores dias serão 04, 05, 09, 12, 16, 21, 24, 29 e 31. Você paga dívidas passadas.

Você recebe dinheiro inesperado por comissões ou pagamento de férias. Aqueles que são solteiros vão adorar o signo de Aquário, Áries, Touro ou Leão, que será muito compatível e apaixonado. Seus números da sorte serão 19 e 57.

Capricórnio

Março é um mês de decisões radicais e fortes em sua vida pessoal. Você terá a oportunidade de crescer mais economicamente e desfrutar de estabilidade pessoal. Você encontrará alguém do signo de Peixes que o ajudará a crescer profissionalmente.

Há uma proposta de mudança de trabalho e você terá um salário melhor. Você recebe um convite para viajar. Você muda sua aparência e renova sua maneira de se vestir. Seus melhores dias do mês serão 02, 05, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 27, 30 e 31. Boas energias se reunirão para obter seu progresso econômico. Não preste muita atenção ao que eles dizem sobre você, lembre-se de que se eles falam é porque você se faz notar. Seus números da sorte são 27 e 30.

Aquário

Deixe a insegurança e a indecisão para trás. É hora de você tomar as rédeas da sua vida sem medo. Você verá que isso ajudará na sua felicidade. Você decide comprar um carro, mas tenta não falar demais para não conseguir o plano.

Você enfrentará alguns dias de discussões com seu parceiro, mas tentará ouvir e mudar sua maneira de ser um pouco. Você corrige questões legais e será bem-sucedida. Você planeja fazer uma viagem à praia com seus amigos.

Em seu trabalho virão novos gerentes e mudanças radicais de posição, mas você será o melhor. Você desfrutará de sorte com os números 15 e 24. As melhores cores para atrair boa energia são: azul e branco. Seus dias mágicos serão 02, 04, 06, 07, 13, 16, 19, 21, 29, 30 e 31. Para quem tem um parceiro estável, uma gravidez surpresa virá.

Peixes

O mês de março será de sucessos e realizações pessoais. Você decide se reinventar de todas as maneiras. Quem é solteiro encontrará dois amores muito intensos do signo de Câncer ou Escorpião.

Tente gerenciar melhor seu tempo para não errar nas tarefas da escola ou nos compromissos de trabalho. Seus melhores dias do mês serão 02, 04, 06, 08, 10, 14, 19, 20, 21, 27, 29, 30 e 31. Durante esses dias, as boas energias estarão do seu lado para que você possa iniciar um negócio ou fechar contratos importantes.