Em virtude do coronavírus, LATAM suspende temporariamente operação entre São Paulo e Milão

A LATAM Airlines Brasil informou nesta segunda-feira que suspenderá temporariamente as operações da companhia entre São Paulo e Milão.

Como revelado pela empresa em comunicado, a medida será realizada a partir de 2 de março até 16 de abril, como consequência da propagação do coronavírus (COVID-19) e da baixa demanda para a Itália.

"Atualmente, a companhia opera sete frequências semanais para este destino. A suspensão do voo Guarulhos-Milão será realizada hoje, segunda-feira (02), enquanto o retorno Milão-Guarulhos será suspenso a partir de amanhã, terça-feira (03)", afirmou.

“A companhia está em contato com os passageiros afetados para oferecer soluções de acordo com as suas necessidades de viagem”, explicou.

Os clientes com passagens emitidas de/para Milão poderão optar por uma das seguintes alternativas sem cobrança de taxas, dentro da validade do bilhete:

Remarcação da data do voo (sem multa ou diferença tarifária)

Reembolso completo (sem multa)

Remarcação de origem/destino (sem multa e sujeito a diferença tarifária)

“Com relação aos passageiros que estão em Milão com passagem de retorno ao Brasil, a companhia se compromete a garantir o seu regresso ao país por meio de voos da LATAM ou de companhias aéreas parceiras que operam esta rota”, informou.

Com informações da LATAM

