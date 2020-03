4 hábitos comuns que podem danificar seu cabelo

Quando falamos de hábitos que danificam os cabelos, pensamos nas tintas, no secador e na chapinha. No entanto, existem outros costumes que podem danificar as madeixas, e é possível que você esteja cometendo alguns deles.

Se você está sofrendo com a queda de cabelo e com fios quebrados, é hora de prestar atenção. A seguir, você confere quatro maus hábitos para as suas mechas.

Hábitos no banho

Você deve evitar lavar o cabelo diariamente — principalmente com água quente — para não remover a gordura natural dos fios. Também não deve esfregá-lo com uma toalha, pois isso causa danos.

Raios solares

Assim como a pele, o cabelo pode sofrer com o sol. Os raios UV podem desbotar a cor, secar os fios e levar às as pontas duplas. Que tal usar um chapéu?

Coque apertado

Você deve pensar duas vezes antes de prender o cabelo com um coque apertado. Especialistas dizem que pode causar perda de fios por causa da tração.

Dormir com o cabelo bagunçado

Você deve ter cuidado com as mechas até enquanto dorme! O fizz, o ressecamento e a perda de cabelo podem ser o resultado de uma noite esmagando os fios contra uma fronha.

Fonte: Nueva Mujer