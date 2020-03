As mulheres do zodíaco que não perdoam uma traição

A astrologia influencia a personalidade das pessoas e, no caso dessas três mulheres do zodíaco, suas caraterísticas as impedem de perdoar uma traição. Elas podem até tentar e dizer que conseguiram ficar sem mágoas diante dessa atitude, mas é algo realmente muito difícil.

Confira se você está na lista:

Áries

As mulheres de Áries são governadas pelo fogo, e isso as torna empreendedoras, ousadas, determinadas, fortes e muito seguras de si mesmas.

Elas amam com todo seu coração, mas quando se sentem traídas, bloqueiam essas pessoas para sempre da sua zona de perdão. Elas não permitem mentiras ou traições.

As arianas se destacam por sua personalidade cheia de vida e energia, o que as torna líderes intuitivas, que não nasceram para serem passadas para trás.

Leão

As leoninas são sem dúvida as mulheres mais orgulhosas de todo o zodíaco. Seu ego nas alturas odeia perder o controle da situação.

Se ela descobrir que seu parceiro(a) foi infiel, o deixará, mesmo que ainda o ame. Isso acontece porque elas se valorizam e se colocam em primeiro lugar.

As leoninas se destacam por gostar de atenção e de perfeccionismo, o que as faz pessoas muito perceptivas.

Escorpião

Elas são mulheres fortes e completamente autoconfiantes. Odeiam mentiras e é por isso que seu orgulho as impede de perdoar uma infidelidade. Elas podem ficar de coração partido, mas a falta de lealdade e honestidade é o que mais dói.

São intensas, sagazes e possuem uma habilidade incomum de se reinventar e se recuperar de problemas. Sendo assim, elas acreditam que podem superar qualquer coisa, mas ao lado de pessoas sinceras e que valem a pena.