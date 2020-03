Recurso conversa em um clique do WhatsApp facilita vida dos usuários

Com o recurso conversa em um clique do WhatsApp, você pode iniciar uma conversa com alguém cujo número de telefone não está salvo na sua lista de contatos.

Desde que você saiba o número de telefone dessa pessoa e que ela tenha uma conta ativa, poderá criar um link que permite iniciar uma conversa entre vocês. Ao clicar nesse link, a conversa com essa pessoa será criada automaticamente.

Como revelado pelo blog da plataforma, a conversa em um clique funciona no seu celular, para os sistemas Android e iOS, e no WhatsApp Web. Confira como:

Criar seu próprio link

Utilize https://wa.me/ e insira seu número de telefone em formato internacional completo no lugar de "<number>'. Não é necessário adicionar zero à frente do número, parênteses nem travessões ao inserir o número de telefone em formato internacional.

Exemplos: https://wa.me/5521963127492

Criar seu próprio link com uma mensagem pronta

A mensagem pronta será exibida automaticamente no campo destinado ao texto em uma conversa, de acordo com o blog.

Utilize https://wa.me/númerodetelefonewhatsapp/?text=urlmensagempronta e insira seu número de telefone em formato internacional no lugar de númerodetelefonewhatsapp e sua mensagem pronta codificada em URL será usada no lugar de URL-mensagempronta.

Com informações do Blog Oficial

