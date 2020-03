Os signos que adoram seduzir, mas pulam fora quando as coisas ficam sérias

Algumas pessoas podem mudar de ideia rápido quando o assunto são os relacionamentos. Contudo, existem três signos do zodíaco que adoram conquistar e dar no pé quando as coisas começam a ficar sérias.

Confira se você está na lista:

Leão

Você quase sempre se concentra mais na sedução do que no relacionamento, o que significa que a sua parte favorita é na verdade o flerte. Quando consegue atrair a atenção da pessoa desejada, brinca um pouco com os sentimentos dela e perde o interesse.

Sagitário

Para você, a intimidade significa limitar a sua liberdade. Embora você goste de flertar e até de sair com frequentemente com as mesmas pessoas, pode ter dificuldade de continuar a relação assim que começar a se sentir mais “vulnerável”. Isso te faz parecer frio e distante.

Aquário

Você não gosta do convencional. Isso não é uma coisa ruim, mas é difícil para você seguir os rótulos e se “prender” a uma só pessoa. Sim, esse signo possui medo de compromisso e acaba desperdiçando boas oportunidades de relacionamento.