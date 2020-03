NASA emite alerta sobre asteroide gigantesco que passará próximo à Terra neste mês

A Agência Espacial Americana (NASA) emitiu alerta sobre um novo asteroide gigantesco que passará próximo à Terra nesta mês de março.

Denominado oficialmente como '2012 XA133', o objeto espacial tem quase 400 metros de diâmetro (tamanho estimado).

A aproximação do corpo celeste (pertence ao grupo Apollo) ocorre no dia 27 de março, de acordo com informações da NASA.

No entanto, conforme relatado pelo centro de pesquisa, o acercamento não representa perigo para o nosso planeta. Confira projeção:

NASA

