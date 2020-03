As mulheres do zodíaco propensas a se apaixonar por pessoas mais jovens

Quando o assunto é relacionamento, cada pessoa pode se sentir atraído e se apaixonar por características muito peculiares.

Devido as suas personalidades e a forma que encaram a vida, algumas mulheres são mais propensas a se apaixonar por parceiros(as) mais jovens.

Confira se você está nessa lista:

Câncer

A canceriana gosta de cuidar e de ensinar o parceiro(a). Elas também são as mulheres mais carinhosas do zodíaco e amam com uma intensidade nem sempre compreendida, por isso, elas enxergam nos parceiros mais jovens a oportunidade de um relacionamento mais recíproco.

Touro

Protetora, amorosa e sensual, esse tipo de mulher geralmente chama a atenção de homens mais jovens naturalmente. Por outro lado, ela também se sente mais atraída por pessoas que a vejam com admiração e transmitam seu amor sem medo.

A taurina pode não admitir, mas gosta de pensar que é sábia e que alguém aprecia isso nela.

Reprodução / Tumblr

Escorpião

Seus relacionamentos são intensos e ardentes. Ela não se importa com a idade dos seus parceiros, mas pode atrair pessoas mais jovens pela forma que gosta de viver suas relações: dando muito mais importância à conexão e paixão sentida no momento, do que a estabilidade futura.

Áries

A ariana gosta de viver de uma forma mais impulsiva e jovial. Ela é capaz de se apaixonar perdidamente em qualquer idade, já algumas outras pessoas só conseguem amar dessa forma quando são jovens.

Se um parceiro(a) mais novo chamar a sua atenção, ela não terá medo de lutar para que as coisas deem certo.