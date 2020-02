Se você percebe que seu cabelo cai com frequência, é hora de usar um remédio natural que, além de combater a perda de fios, ajuda no brilho e no fortalecimento das mechas.

A seguir, confira a receita do shampoo de limão e alecrim para impedir a queda de cabelo. Basta obter os ingredientes e seguir as instruções do modo de preparo e uso.

Ingredientes

1 limão

2 colheres (sopa) de aveia

2 xícaras (chá) de água

3 saquinhos de chá de sálvia

8 gotas de óleo essencial de alecrim

Modo de preparo

Ferva as duas xícaras de água e, em uma delas, coloque os saquinhos de chá de sálvia e deixe descansar por 10 minutos. Em uma tigela, misture a aveia e a outra xícara de água e deixe descansar por 10 minutos. Depois, coe tanto o chá quanto a aveia. Agora, em uma garrafa, junte os dois líquidos e acrescente o suco de limão e o óleo de alecrim. Tampe e agite para obter o shampoo.

Modo de uso

Lave o cabelo com o shampoo anti-queda a cada três dias.

Fonte: Nueva Mujer