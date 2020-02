Os principais benefícios do óleo de sálvia para a saúde

A sálvia é uma planta que tem um longo uso no setor medicinal. No entanto, quem não entende do assunto, pouco sabe sobre os seus benefícios para a saúde. Um dos seus usos, por exemplo, é como óleo.

Nessa condição, a sálvia é interessante para regularizar os hormônios. Além disso, segundo o Draxe, portal especializado em medicina natural, o óleo de sálvia ainda pode proporcionar benefícios, como: