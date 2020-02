O signo do zodíaco que tem mais de uma alma gêmea

Encontrar a alma gêmea não parece ser uma tarefa muito fácil, mas se a lenda realmente está correta, ao menos uma vez na vida vamos nos deparar com esse “amor” que nos completará e nos fará perder o fôlego.

De acordo com a astrologia, existe um signo que quebra as regras e pode encontrar essa conexão inexplicável mais de uma vez na vida.

E aí, tem alguma ideia de quem estamos falando?

Se você pensou no geminiano, acertou!

Uma pessoa pode ser definida como uma “alma gêmea” de acordo com as suas características e afinidades que fazem com que nós nos aproximemos muito mais dela do que das outras pessoas.

Seus amigos e familiares também podem ser almas gêmeas. Então, se você expandir sua definição de alma gêmea para além do sentido romântico, não fica tão difícil assim ter múltiplas almas gêmeas.

Contudo, o geminiano é especialista nisso devido a sua dualidade de personalidade, algo que faz com que ele tenha um grande potencial para se conectar com as mais diversas pessoas.

As pessoas nascidas sob o signo de Gêmeos têm a capacidade de agradar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, por razões completamente opostas.

Como a dualidade existe neste signo, cada lado do geminiano pode encontrar alguém que precise deles ou que atenda às suas necessidades. Isso o leva a ter múltiplas almas gêmeas pela vida.

A ambiguidade do geminiano permite que ele seja sensível e racional ao mesmo tempo, portanto, ele pode atrair tanto um pisciano, quanto um capricorniano, signos que não possuem semelhanças e que costumam se relacionar também de formas diferentes.

Quando o assunto é amor e sedução, o geminiano atrai as pessoas com a sua inteligência e carisma. Se sentir interessante e atrativo – para ele mesmo e para o mundo – é uma necessidade dele. Essa também é uma das questões que abre bastante suas opções de relacionamento e número de pretendentes.