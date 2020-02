O signo do zodíaco que sempre defende as pessoas que ama

Existem signos que são mais protetores do que outros por natureza. No entanto, um em particular sempre defenderá as pessoas que ama, seja seu parceiro(a), seus amigos ou sua família. Este signo é o Leão!

Embora seja conhecido por ser gostar de ser o centro das atenções e ter um ego enorme, este signo é muito mais que isso — seu instinto protetor é o maior de todo o zodíaco.

Homens e mulheres que foram contemplados com este signo não possuem limites na hora de defender os outros de alguém ou de algo. Eles buscam justiça sempre, porque são leais.

Ser defendido por um leonino é se sentir protegido de verdade e sua caraterística de não passar despercebido tem a muito a ver com isso, porque as pessoas param para ouvi-lo. Sua presença e opinião são sempre levadas em conta.

Por isso, sejamos mais amenos na hora de criticar um leonino. Certamente, ele enfrentaria por você uma luta que nenhum outro signo do zodíaco se arriscaria.