Detox de açafrão e vinagre de maçã para emagrecer

Recentemente, o vinagre de maçã ganhou popularidade como aliado na perda de peso. E, ao contrário do que muitos acreditam, não é um mito. O portal UChicago Medicine atestou: “os participantes beberam 15 mililitros de vinagre no almoço e no jantar (um total de 2 colheres de sopa) […]. Os pesquisadores descobriram que o vinagre reduziu significativamente o peso deles”.

Apesar disso, ele não é mágico. O seu consumo deve ser acompanhado por uma dieta saudável e exercícios diários. E, quando misturado com açafrão, ganha eficiência, pois o tempero melhora a digestão e diminui a inflamação intestinal, segundo o portal Medical News Today.

A seguir, você confere uma bebida detox de açafrão e vinagre de maçã.

Ingredientes

¼ de colher (chá) de açafrão

1 colher (sopa) de suco de limão

1 colher (sopa) de vinagre de maçã

1 xícara (chá) de água morna

Mel

Modo de preparo

Em um copo, misture todos os ingredientes. Adoce com mel a gosto para melhorar o sabor. Beba imediatamente.

Leia também

Fonte: Nueva Mujer