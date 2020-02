Fim de semana de teste do game Tom Clancy's The Division 2 termina no dia 1º

O fim de semana de teste do game Tom Clancy's The Division 2, desenvolvido pela Ubisoft, termina no dia 1º de março.

Como revelado pela Epic Games Store, o teste é gratuito e ocorre antes do lançamento de Warlords of New York.

“Seu progresso ficará salvo se você optar por comprar o jogo”, explicou a empresa em comunicado. Confira:

“No The Division 2, o destino do mundo livre está em jogo. Lidere uma equipe de agentes de elite em uma Washington D.C. pós-pandemia para restaurar a ordem e evitar o colapso da cidade”.

“O The Division 2 é uma experiência de RPG de tiro e ação online, onde a exploração e o progresso do jogador são essenciais”, revela a descrição do título.

