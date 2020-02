Renault divulga ação de pré-lançamento para o novo Duster 2021

O novo Duster 2021, da montadora francesa Renault, chega ao mercado brasileiro no mês março. De cara nova, o veículo chega com um novo interior e um exterior renovado.

Como informado pela empresa, foi divulgada nesta quinta-feira (27) a ação de pré-lançamento do novo modelo.

Condições especiais

A campanha anunciou condições comerciais especiais para o lançamento. “Os clientes que realizarem o cadastro no site da pré-venda até o dia 09 de março, e efetivarem a compra do veículo na concessionária até o dia 30 de março, poderão escolher entre três condições especiais".

São elas:"Patinete elétrico Renault, três revisões grátis ou um kit de acessórios contendo barras transversais de teto + suporte de bicicletas (THULE)”, explicou.

Conheça o modelo

Design Externo: “Design exterior inteiramente renovado, mantendo o seu design icônico. Robusto, com uma nova grade frontal, linhas marcantes no capô e faróis de LED”.

Easy Link: A nova central multimídia do Renault Duster foi reformulada. O Easy Link proporciona o espelhamento do celular e ainda conta com 4 câmeras.

Espaço Interno: “Além da revolução em seu design interior, o Novo Renault Duster possui um amplo espaço interno e o maior porta-malas da categoria”. Confira vídeo:

Com informações da Renault

