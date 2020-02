Recente versão beta do WhatsApp para Android revela novos detalhes do recurso tema escuro

Uma recente versão beta do aplicativo de menagens WhatsApp para Android revela novos detalhes do recurso tema escuro (dark theme).

Muito esperado pelos usuários, a novidade ainda passa por desenvolvimento na plataforma, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

Como revelado, o app adicionou novas cores sólidas escuras, em configurações de bate-papo, para o tema escuro.

Apesar dos avanços, a data de lançamento oficial do recurso ainda é um mistério. Rumores sugerem que uma atualização seja liberada em breve.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.60: what's new?

WhatsApp has added other new dark solid colors!https://t.co/tD8E05cYFm

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 26, 2020