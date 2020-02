Horóscopo do fim de semana: as previsões de 28 de fevereiro a 1º de março para cada signo do zodíaco

Áries

Relaxe um pouco, você não precisa controlar tudo, já que gosta de ter tudo em suas mãos. Seu melhor dia será sábado, 29 de fevereiro, especialmente em questões econômicas.

Novos amores chegarão ao seu lado, não tenha medo e deixe-os entrar. No trabalho, boas notícias devem surgir para o seu signo.

Touro

Não se apresse para alcançar o sucesso, deixe o processo ocorrer naturalmente. Uma surpresa amorosa vem com alguém do signo de Capricórnio ou Virgem que fará você se sentir muito bem.

As energias indicam que você ainda está na roda da fortuna em amor, dinheiro e saúde. Lembre-se de que sua mente está forte e tudo o que você pedir será dado.

Gêmeos

Tenha a melhor atitude em tudo e concentre-se no trabalho e nos estudos. Vista cores fortes, que o ajudarão a atrair abundância.

Amores proibidos devem complicar sua vida sentimental, fique atento. Lembre-se de que seus melhores parceiros são de Áries e Libra.

Câncer

Uma semana muito intensa e forte de tomada de decisões importantes sobre o seu relacionamento. Cuide de colapsos nervosos, portanto, fique calmo nesta semana.

Tenha cuidado também com traições, não confie tanto nas pessoas. Você terá muitas surpresas econômicas que lhe permitirão resolver dívidas pendentes.

Leão

Você terá uma semana completamente intensa de tomada de decisão para crescer em fechamentos de trabalho, negócios e contratos. Não se distraia dos assuntos importantes.

Cuidado com as traições de amor, muitas vezes você as provoca por não medir as consequências, esteja ciente de tudo o que faz na vida.

Virgem

Vários dias de sorte esperam por você, haverá uma surpresa em questões de trabalho ou fechamento de contrato. Tente ser discreto, não discuta todas as suas realizações para não atrair fofocas.

Amores do passado valem a pena, sugerem a energia do seu signo. Você terá mais abundância e oportunidades que não deve perder.

Libra

Você estará muito ocupado em todos os sentidos, então esteja preparado. Cuide-se em questões de saúde, lembre-se de que seu ponto fraco são os pés.

Bom período para atrair energias positivas. Com isso, poderá obter bons resultados no campo espiritual e astral.

Escorpião

As estrelas e as energias positivas estão do seu lado. Uma surpresa vem em questões econômicas e trabalhistas, aproveite-as.

Seja mais esperto e prudente ao falar, já que você conta muitos detalhes e acaba se metendo em fofocas. Bom período para a comunicação divina.

Sagitário

Um amor do passado deve procurar por você, no entanto, é melhor fechar este ciclo totalmente. Tente encontrar pessoas mais compatíveis como Áries, Gêmeos ou Leão.

Seja mais cuidadoso ao escolher amizades, muita cautela. Qualquer atividade que você tiver em mente estará a seu favor.

Capricórnio

Rotina de muita intensidade nestes dias. Para evitar estresse, faça exercícios e tenha uma boa alimentação. O sono também é muito importante capricórnio.

Dinheiro extra pode bater na sua porta, faça o uso adequado desta renda, principalmente para pagar contas. No amor, não faça nada de forma pressionada.

Aquário

Final de semana da muita sorte. As energias sugerem que você atrairá dinheiro extra, saiba aproveitar o momento. Para começar o mês bem, de uma renovada no visual.

Cuidado com a inveja e evite más vibrações. Há dois amores fortes próximos, um dos signos de Áries e o outro de Libra.

Peixes

Não carregue rancor, deixe de lado todo o negativo e comece a seguir em frente. Faça alterações em sua casa, como mover espelhos para renovar a energia.

Lembre-se de que você tem muitas coisas para fazer, dê a cada uma delas o tempo necessário para alcançar seus objetivos.